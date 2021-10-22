Автор хита "Гуси" Wellboy выпустил новый трек: слушаем песню "Вишні"

Молодой исполнитель Wellboy удивил релизом новой песни

Песня "Вишні" – в чем-то продолжение трека "Гуси", который за четыре месяца собрал 10 млн просмотров в YouTube. Новый трек Wellboy, который ранее рассказал о своем психическом расстройстве, также имеет легкий для восприятия текст и мелодию.

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Вся песня продумана так, чтобы западать в душу и в той же время надоедать. "Я подкинул вишню в небо, не попал в рот" – это о том, что люди часто фантазируют о своем будущем, но без усилий подкинутая вишня не попадет в рот. В момент, когда вишня подкинута и летит в воздухе, вам нужна удача или мастерство, чтобы она попала в соответствующую точку. Переслушав трек хоть 100 раз, каждый раз вы будете находить что-то новое в звучании, – говорит Wellboy.

Обложка новой песни Wellboy "Вишні"

За время существования проекта Wellboy артист успел выступить на фестивале Atlas Weekend и Олимпийском, а также попасть в популярные телевизионные проекты.

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