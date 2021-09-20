Самый влиятельный человек в секс-индустрии: что известно о предполагаемом отце дочери Королевой

Предполагаемым отцом внебрачной дочери Наташи Королевой называют IT-миллиардера Леонида Радвинского / Фото: Скриншот из YouTube
Отцом дочери Наташи Королевы называют 39-летнего IT-миллиардера родом из Украины Леонида Радвинского. Он переехал с родителями в США, когда ему было шесть лет. Об этом пишет kp.ru.
Информации о предлагаемом отце дочери певицы не так много. Известно, что он создал свое состояние на контенте для взрослых. Леонид Радвинский владелец эротической платформы OnlyFans.
Его считают самым влиятельным человеком в секс-индустрии. Forbes оценивает его состояние в $1,8 миллиарда долларов.
Отмечается, что хоть сейчас в росСМИ активно фигурирует имя Леонида Радвинского, но есть некоторые несостыковки. Наташа Королева упоминала, что ее приятель недавно переехал из Киева в США, а Леонид живет за океаном с детства. Он был женат, но сейчас разведен. К слову, в прессе никогда не упоминалось о нетрадиционной ориентации Леонида Радвинского.
Сама Наташа Королева пока никак не комментирует слухи о друге.
Дочь Наташи Королевой:
Наташа Королева помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.
Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочки исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.
За рождения малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.
О внебрачной дочери певицы семья Наташи Королевой узнала в эфире российской программы.
Реакция Сети:
В комментариях многие считают историю выдуманной и все происходящей назвали пиаром.
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