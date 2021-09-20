Найвпливовіша людина в секс-індустрії: що відомо про ймовірного батька дочки Корольової

Передбачуваним батьком позашлюбної дочки Наташі Корольової називають IT-мільярдера Леоніда Радвінського / Фото: Скріншот з YouTube

Батьком дочки Наташі Королеви називають 39-річного IT-мільярдера родом з України Леоніда Радвінського. Він переїхав з батьками до США, коли йому було шість років. Про це пише kp.ru.

Інформації про ймовірного батька дочки співачки не так багато. Відомо, що він створив свій статок на контенті для дорослих. Леонід Радвінській власник еротичної платформи OnlyFans.

Його вважають найвпливовішой людиною в секс-індустрії. Forbes оцінює його статки у $ 1,8 мільярда доларів.

Леонід Радвінській / Фото: Facebook

Зазначається, що хоч зараз в росЗМІ активно фігурує ім'я Леоніда Радвінского, але є деякі неузгодження. Наташа Корольова згадувала, що її приятель недавно переїхав з Києва в США, а Леонід живе за океаном з дитинства. Він був одружений, але зараз розлучений. До слова, в пресі ніколи не згадувалося про нетрадиційну орієнтацію Леоніда Радвінского.

Сама Наташа Корольова поки ніяк не коментує чутки про друга.

Дочка Наташі Корольової:

Наташа Корольова допомогла своєму доброму знайомому стати батьком, давши свій генетичний матеріал для процедури сурогатного материнства. Дівчинка народилася в США в листопаді 2019 року.

Наташа Корольова з донькою в США / Фото: Скріншот з YouTube

Перед народженням малятка Наталя підписала документи і відмовилася від права називати себе матір'ю. Коли дівчинці виповниться 16 років, вона зможе дізнатися правду про свою маму.

Наташа Корольова з позашлюбною дочкою / Фото: Скріншот з YouTube

За народження малятка співачка отримала 50 біткоїнів- приблизно два мільйони доларів.

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Про позашлюбної дочки співачки сім'я Наташі Корольової дізналася в ефірі російської програми .

Реакція Мережі:

У коментарях багато хто вважає історію вигаданої і все що відбувається назвали піаром.

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