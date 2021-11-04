Седокову не взяли в театральный – певица показала видео проб, где ей 16 лет

Анна Седокова показала себя в 16 лет / Фото: Инстаграм

Исполнительница решилась опубликовать в Instagram свои пробы в Театральный институт, которые лежали в ее архивах двадцать лет. На видео Седокова, которая ранее призналась, что к ней приставал мамин ухажер, читает стих Пушкина, отыгрывает краткую сценку на украинском языке и заканчивает выступление песней.

Как оказалось, Анна в юности мечтала стать известной актрисой и получать большие роли в кино, но строгая приемная комиссия разрушила мечту 16-летней Седоковой.

Реклама

За кадром грубый голос то ли женщины, то ли мужчины рассказывает мне о наигранности и чрезмерности, что это нужно счищать. Так что я уже такой была тогда. Но я просто сильно старалась. Иногда и правда чрезмерно, – поделилась певица.



Преподаватели оценили представление Анны на "тройки" и отправили домой:

Я помню, как вся зареванная и сомневающаяся в себе, полностью промокшая от дождя, забирала документы из института. С этими документами я добежала до метро, у меня было 10 минут на то, чтобы подать документы в университет культуры, – вспоминает Седокова.

⠀



Но и тогда удача не улыбнулась будущей звезде - забежав в университете она увидела лишь закрытую дверь:

Реклама

Было написано, что приём документов окончен. Я осталась ни с чем, – рассказала артистка.

Анна убеждена, что тогдашний отказ мотивировал ее двигаться дальше и благодаря этому она все-таки смогла добиться успеха на сцене.

Читайте также: