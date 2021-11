Секс в большом городе: когда и где украинцы смогут посмотреть продолжение сериала

Где в Украине можно будет посмотреть продолжение "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images, скриншот

Продолжения телехита "Секс в большом городе" ждали 17 лет! Два полнометражных фильма не убили надежду фанатов на сериальное возвращение Кэри Брэдшоу и ее подруг, с их откровенными разговорами о сексе и отношениях, бурными, но красивыми похождениями в любимом Нью-Йорке. И вот час Х пробил!

Этим летом создатели завершили съемки сиквела сериала под названием "And Just Like That…" ("И просто так…"). Уже в декабре он выйдет на экраны. Украинцы смогут увидеть премьеру продолжения "Секса в большом городе" одновременно со всем миром – 10 декабря в Амедиатеке на OLL.TV.

Реклама

Всего сериал продюсера Даррена Стара просуществовал шесть сезонов, и с момента первого эфира в 1998-м году было снято 94 эпизода. В 2004 году продюсеры объявили о завершении сериала. За это время проект "Секс в большом городе" получил 15 телевизионных премий.

Что будет в продолжении

Новый сезон состоит из 10 серий по 60 минут. В нем снялись три главные актрисы сериала: Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Ким Кэттролл (Саманта) отказалась участвовать в проекте.

По словам создателей, зрители увидят мегаполис в разгар пандемии, будут новые герои, новые приключения нью-йоркских модниц и новые встречи со старыми любовниками. На смену Саманте пришли две героини: сильная, влиятельная афроамериканка и женщина-азиатка. Сам сюжет до сих пор остается интригой. Разведется ли Кэрри с мужчиной ее мечты мистером Бигом – тоже неясно. Но что известно точно – это будет история уже трех главных героинь после 50-ти. Они, как и прежде, остаются лучшими подругами.

Реклама

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секса в большом городе" в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Все началось с секса

Сериал создавался по роману Кэндис Бушнелл, который в свою очередь базировался на персональной газетной колонке о взаимоотношениях полов в современном Нью-Йорке. Со временем истории стали слишком откровенными, и автор побоялась, что их прочтут ее родители. Так появилась журналистка Кэрри Брэдшоу, которую в "Сексе в большом городе" сыграла Сара Джессика Паркер.

До телефеномена Даррена Стара еще никому не удавалось так откровенно и долго – в течении шести сезонов и пяти лет съемок – говорить о сексе, виртуозно избегая скабрезности и не забывая о юморе.

Реклама

Мы снимали серию о любви втроем, – рассказывала Ким Кэттролл, – мы снимали серию о мастурбации, мы снимали серию об анальном сексе, о том, как люди стыдятся тех, с кем спят, мы снимали серии о мужчинах, предпочитающих моделей и женщинах, предпочитающих мужчин моложе себя. То есть мы затрагивали весь спектр возможных тем.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Кэрри Брэдшоу и Ким Кэтролл в 1999 году / Фото: Getty Images

Чем сериал закончился тогда

Хэппи-эндом. Как заметила продюсер Сара Джессика Паркер – почему бы не позволить Кэрри стать счастливой? После романа с русским художником (Михаил Барышников), Кэрри вновь встретила своего мистера Бига и наконец-то они остались вместе. Миранда вышла замуж за отца своего ребенка Стива. Шарлотта приняла иудаизм и вышла замуж за Гарри, они удочерили девочку из Китая. Саманта продолжала встречаться с молодым актером Смитом.

Кадр из сериала "Секс в большом городе" / Фото: Instagram

Что общего между Сарой и Кэрри?

Помните потрясающую гардеробную Кэрри, полную дизайнерских находок и сногсшибательной обуви? Это все не о Саре Джессике Паркер. Актриса не любит макияж: ее потолок – это быстро подвести глаза. Все.

Я и Кэрри – абсолютно разные. Я по сравнению с ней совсем дурнушка", – смеется она.

Но, как призналась Паркер, один предмет гардероба точно есть и у Кэрри, и у Сары – это черный бюстгальтер. И еще их объединяет любовь к Нью-Йорку.

Это мой дом. Место, по которому я скучаю больше всего и которое по-прежнему остается для меня огромным источником вдохновения, – призналась Сара Джессика в интервью ELLE.

В Украине премьеру сериала "И просто так" можно будет легально посмотреть в Амедиатеке на сервисе OLL.TV с 10 декабря.

Другие материалы по теме: