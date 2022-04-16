Семенович, Харатьян, Цой: позорный список артистов, которые выступят на рашистских концертах

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Украину поддерживает королевская семья, Шон Пенн помогает украинским беженцам, а сценарист "Карточного домика" будет снимать фильм о зверствах рашистов в Буче и Бороденка. Россиянам же остается только слушать Баскова, Киркорова, Михайлова, смотреть старые советские фильмы и посещать концерты артистов, о которых вспоминают только, если их нужно позвать на бесплатные провластные концерты.

В России решили пробить очередное дно и устроить "патриотический марафон". Российские артисты выступят в разных городах России, повторяя риторику Кремля и зомбируя дальше россиян. В Сети появились афиши таких концертов.

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Известно, что в поддержку путинской диктатуры по городам России поедут: Анна Семенович, Анита Цой, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Денис Майданов, Василий Герелло, Александр Олешко, Дмитрий Певцов, Дмитрий Харатьян, группа "Фабрика", Виктория Дайнеко, "Смысловые галлюцинации" и "СерьГа".

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Ранее мы рассказывали, кто из российских рокеров поддерживает кровавый режим Путина.