Сеть смутили танцы Анастасии Волочковой: "Уже совсем не соображает, что показывает" (видео)

Танцы Анастасии Волочковой раскритиковали / Фото: instagram.com/volochkova_art
Известную балерину часто обсуждают в Сети. На этот раз Анатасия Волочкова решила опубликовать не свой знаменитый шпагат, а показать отрывок из предстоящего спектакля.
Балерина отметила, что подготовка к спектаклю – это ответственный и напряженный момент.
Я никогда не жалею сил для занятия любимым делом, начиная с самого детства. Ведь это очень большая ответственность – выходить на сцену перед многочисленными зрителями. Волнения не передать! Когда понимаешь, что не имеешь права на ошибку. И даже в балетном зале на репетиции, если что-то не получается, я очень расстраиваюсь. Но никогда не выхожу из зала, пока не отточу все движения и элементы до конца, – написала балерина в Instagram.
Но подписчики Анастасии Волочковой, посмотрев видео с репетиции, не спешили писать комплименты. Наоборот, многие раскритиковали танец.
- "С каждым разом все хуже и хуже"
- "Вы как кузнечик. Простите, но это не балет"
- "Тяжеловата барыня"
- "Не зря ее в свое время из Большого выгнали. Это же стыдобище, а не танец. Она что, уже совсем не соображает, что показывает"
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