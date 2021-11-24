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Мережу збентежили танці Анастасії Волочкової: "Вже зовсім не розуміє, що показує" (відео)

Еліна Пелешенко
24 листопада, 13:30
Відома російська балерина показала, як готується до нової вистави. Але не всі оцінили репетицію Анастасії Волочкової

Танці Анастасії Волочкової розкритикували / Фото: instagram.com/volochkova_art

Відому балерину часто обговорюють у Мережі . Цього разу Анатасія Волочкова вирішила опублікувати не свій знаменитий шпагат, а показати уривок з майбутньої вистави.

Балерина зазначила, що підготовка до вистави – це відповідальний та напружений момент.

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Я ніколи не шкодую сил для заняття улюбленою справою, починаючи з самого дитинства. Адже це дуже велика відповідальність – виходити на сцену перед численними глядачами. Хвилювання не передати! Коли розумієш, що не маєш права на помилку. І навіть у балетній залі на репетиції, якщо щось не виходить, я дуже засмучуюсь. Але ніколи не виходжу із зали, доки не відточу всі рухи та елементи до кінця, – написала балерина в Instagram.

Але підписники Анастасії Волочкової, переглянувши відео з репетиції, не поспішали писати компліменти. Навпаки, багато хто розкритикував танець.

  • "З кожним разом все гірше і гірше"
  • "Ви як коник. Вибачте, але це не балет"
  • "Важка бариня"
  • "Не дарма її свого часу з Великого вигнали. Це ж соромище, а не танець. Вона що, вже зовсім не розуміє, що показує"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

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