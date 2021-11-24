Мережу збентежили танці Анастасії Волочкової: "Вже зовсім не розуміє, що показує" (відео)

Відому балерину часто обговорюють у Мережі . Цього разу Анатасія Волочкова вирішила опублікувати не свій знаменитий шпагат, а показати уривок з майбутньої вистави.

Балерина зазначила, що підготовка до вистави – це відповідальний та напружений момент.

Я ніколи не шкодую сил для заняття улюбленою справою, починаючи з самого дитинства. Адже це дуже велика відповідальність – виходити на сцену перед численними глядачами. Хвилювання не передати! Коли розумієш, що не маєш права на помилку. І навіть у балетній залі на репетиції, якщо щось не виходить, я дуже засмучуюсь. Але ніколи не виходжу із зали, доки не відточу всі рухи та елементи до кінця, – написала балерина в Instagram.