Шальная императрица оказалась путинисткой! Аллегрова заговорила о войне в Украине

Ирина Аллегрова поддержала войну в Украине / Фото: instagram.com/irinaallegrovaofficial

Звезда 90-х Ирина Аллегрова избегает публичных заявлений о войне в Украине. Вместо нее решила высказаться российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая уже нарвалась на влиятельных друзей Пугачевой после скандальный слов в адрес Максима Галкина.

Так, российская журналистка заявила, что Ирина Аллегрова полностью поддерживает "спецоперацию" и хочет, чтобы об этом знали.

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Она говорит (Аллегрова – ред.): "Ой Маргарита, я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном (муж Маргариты Симоньян – ред.), чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все, не будем перечислять, – и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере", – передала слова Аллегровой Симоньян в эфире пропагандистского телеканала.

Кроме того, по словам кремлевской журналистки Аллегрова не хочет иметь ничего общего с теми, кто высказался против войны и уехал из России. Загадкой остается одно – почему же "шальная императрица" сама не заявила о своей позиции?

Напомним, Потап предложил пропагандистке Симоньян рассказать о нетрадиционной ориентации Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а не Максима Галкина.