Шалена імператриця виявилася путіністкою! Аллегрова заговорила про війну в Україні

Ірина Аллєгрова підтримала війну в Україні

Зірка 90-х Ірина Аллегрова уникає публічних заяв про війну в Україні. Замість неї вирішила висловитись російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка вже нарвалася на впливових друзів Пугачової після скандальних слів на адресу Максима Галкіна.

Так, російська журналістка заявила, що Ірина Аллегрова повністю підтримує "спецоперацію" і хоче, щоб про це знали.

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Вона каже (Аллегрова. – Ред.): "Ой Маргарито, я зателефонувала, щоб сказати вам з Тиграном (чоловік Маргарити Симоньян. – Ред.), щоб ви знали, що я не з ними. Щоб ви випадково не подумали, що ось ці всі , не будемо перераховувати, – і ми всі з ними. Я хочу, щоб ви і народ знали, що я зі своїм народом, я в іншому таборі", – передала слова Алегрової Симоньян в ефірі пропагандистського телеканалу.

Крім того, за словами кремлівської журналістки, Аллегрова не хоче мати нічого спільного з тими, хто висловився проти війни та виїхав із Росії. Загадкою залишається одне – чому ж "шалена імператриця" сама не заявила про свою позицію?

Нагадаємо, Потап запропонував пропагандистці Симоньян розповісти про нетрадиційну орієнтацію Філіпа Кіркорова та Миколи Баскова, а не Максима Галкіна.