Пропагандистку Симоньян, наехавшую на Галкина, могут наказать влиятельные друзья Пугачевой

Напомним, после того, как шоумен Максим Галкин открыто осудил кровавый путинский режим и вторжение в Украину, на него посыпалась атака пропагандистов и ботов. Так, говорящая голова путинской пропаганды назвала Галкина геем, который женился на "пожилой женщине". После этого многие публичные люди вступились за мужа Аллы Пугачевой. А теперь появилась информация, что Маргарите Симоньян придется ответить за свои оскорбления.
Так, светский обозреватель Артур Гаспарян в комментарии МК.ру заявил, что пропагандистке Маргарите Симоньян, скорее всего, придется отвечать за свои полные желчи оскорбления перед законом для защиты репутации, поскольку ее слова задели знаменитое семейство.
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По мнению Гаспаряна, у Пугачевой очень много влиятельных друзей, которые могут посодействовать, чтобы заткнуть этот рупор Кремля.
Призвать к судебной ответственности обидчиков Пугачевой намерены ее фанатские группы, в которые выходят и профессиональные юристы.
Над Симоньян и Ко нависла грозовая туча серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства,
- утверждает обозреватель. Поклонники Галкина и Пугачевой с удовольствием посмотрят на то, как она будет выкручиваться.
Напомним, Потап предложил пропагандистке Симоньян рассказать об ориентации Киркорова и Баскова, а не Галкина.
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