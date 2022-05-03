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Пропагандистку Симоньян, наехавшую на Галкина, могут наказать влиятельные друзья Пугачевой

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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3 мая, 15:00
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После озлобленной речи пропагандистки Маргариты Симоньян в Сети начало появляться все больше новостей о том, что дерзкая рашистка должна будет ответить за свои слова
Симоньян придется ответить за свои слова
Симоньян придется ответить за свои слова / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скриншот из видео

Напомним, после того, как шоумен Максим Галкин открыто осудил кровавый путинский режим и вторжение в Украину, на него посыпалась атака пропагандистов и ботов. Так, говорящая голова путинской пропаганды назвала Галкина геем, который женился на "пожилой женщине". После этого многие публичные люди вступились за мужа Аллы Пугачевой. А теперь появилась информация, что Маргарите Симоньян придется ответить за свои оскорбления.

Так, светский обозреватель Артур Гаспарян в комментарии МК.ру заявил, что пропагандистке Маргарите Симоньян, скорее всего, придется отвечать за свои полные желчи оскорбления перед законом для защиты репутации, поскольку ее слова задели знаменитое семейство.

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Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

По мнению Гаспаряна, у Пугачевой очень много влиятельных друзей, которые могут посодействовать, чтобы заткнуть этот рупор Кремля.

Призвать к судебной ответственности обидчиков Пугачевой намерены ее фанатские группы, в которые выходят и профессиональные юристы.

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Маргарита Симоньян / скриншот видео

Над Симоньян и Ко нависла грозовая туча серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства,

- утверждает обозреватель. Поклонники Галкина и Пугачевой с удовольствием посмотрят на то, как она будет выкручиваться.

Напомним, Потап предложил пропагандистке Симоньян рассказать об ориентации Киркорова и Баскова, а не Галкина.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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