Скандал вокруг Эмми-2021. Почему зрители разозлились на премию и кого не наградили?

Вокруг "Эмми-2021" разгорелся скандал / Фото: emmys.com
После того как были объявлены победители "телевизионного Оскара" – премии "Эмми-2021", в соцсетях разгорелся скандал. Зрителей разъярило то, что знаменитый актер Майкл Кеннет Уильямс, который был номинирован, не получил статуэтку за свою роль в сериале "Страна Лавкрафта". Скандал обрел еще больший резонанс, когда стало известно, что 98 процентов победителей были белыми, а темнокожие – практически остались без наград.
Подробнее о том, почему поклонники Майкла Кеннета Уильямса были так огорчены и что творится с номинациями темнокожих актеров – рассказываем далее.
Майкл Кеннет Уильямс – смерть и номинация на "Эмми-2021"
Американский актер Майкл К. Уильямс был номинирован на премию "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в сериале "Страна Лавкрафта", но всего несколько недель назад трагически погиб.
И хотя Кэрри Вашингтон со сцены отдала дань уважения актеру, этого оказалось недостаточно. В итоге статуэтка досталась Тобайасу Мензису за роль принца Филиппа в сериале "Корона".
Реакция Сети на "Эмми-2021":
После того как был объявлен победитель в категории, поклонники актера высказали свое возмущение в Twitter. Однако одним лишь проигрышем Майкла Кеннета Уильямса не ограничилось.
Зрителей разозлил тот факт, что ни один из номинированных чернокожих актеров не выиграл, хотя и ведущий церемонии – Седрик Развлекатель – был темнокожим, и музыка темнокожих артистов звучала на мероприятии.
- "Я самый большой поклонник "Короны", но победа Тобайаса Мензиса над Майклом К. Уильямсом в роли Монтроуза в "Стране Лавкрафта" – последняя пародия на превосходство и привилегии для белых. Один из величайших темнокожих актеров телевидения в истории остается незамеченным. Так зол на "Эмми-2021"
- "Как Майкл Кеннет Уильямс не выиграл…"
- "Доказательство того, что ему нужна статуэтка, чтобы быть легендой, Майкла ограбили, но нет никого, кто сравнится с ним"
- "Он заслуживает больше, чем Тобайас"
- Так много категорий, чтобы каждый получил приз... кроме чернокожих актеров. Милая "Эмми". Некоторые чернокожие развлекали вас, а белые получили награды. Очень мило"
Каких темнокожих актеров не наградили на "Эмми-2021"?
Билли Портер был номинирован за роль в сериале "Поза", Кенан Томпсон - как лучший комедийный актер в сериале "Кенан", транс-женщина Эмджей Родригес – за роль Бланки в сериале "Поза".
В то же время стоит отметить, что отсутствие статуэток у этих актеров в этом году – достаточно спорное. Кенан Томпсон и Билли Портер ранее уже получали награду "Эмми".
Еще новости об "Эмми-2021":
- Если не смотрели премию Эмми-2021, вот 5 лучших моментов.
- "Корона", "Ход королевы" и "Тед Лассо" получили больше всех наград – что нужно знать о лучших сериалах по версии "Эмми-2021".
- Лучшие образы звезд на красной дорожке премии "Эмми 2021".
- 5 лучших сериалов года, которые получили больше всего номинаций на Эмми-2021.