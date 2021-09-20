Скандал навколо Еммі-2021. Чому глядачі розсердилися на премію та кого не нагородили?

Навколо "Еммі-2021" розгорівся скандал / Фото: emmys.com

Після того як були оголошені переможці "телевізійного Оскара" – премії "Еммі-2021", у соцмережах розгорівся скандал. Глядачів розлютило те, що знаменитий актор Майкл Кеннет Вільямс, який був номінований, не отримав статуетку за свою роль в серіалі "Країна Лавкрафта". Скандал набув ще більший резонанс, коли стало відомо, що приблизно 98 відсотків переможців були білими, а темношкірі – практично залишилися без нагород.

Детальніше про те, чому шанувальники Майкла Кеннета Вільямса були так засмучені та що діється з номінаціями темношкірих акторів – розповідаємо далі.

Майкл Кеннет Вільямс – смерть і номінація на "Еммі-2021"

Майкл Кеннет Вільямс в серіалі "Країна Лавкрафта" / Фото: HBO

Американський актор Майкл К. Вільямс був номінований на премію "Еммі" за найкращу чоловічу роль другого плану в серіалі "Країна Лавкрафта", але всього кілька тижнів тому трагічно загинув.

І хоча Керрі Вашингтон зі сцени віддала данину поваги акторові, цього виявилося недостатньо. У підсумку статуетка дісталася Тобаясу Мензісу за роль принца Філіпа в серіалі "Корона ".

Реакція Мережі на "Еммі-2021":

Після того як було оголошено переможця в категорії, шанувальники актора висловили своє обурення в Twitter. Однак одним програшем Майкла Кеннета Вільямса все не обмежилася.

Глядачів розлютив той факт, що жоден з номінованих чорношкірих акторів не виграв, хоча і ведучий церемонії – Седрік Разважальник – був темношкірим, і музика темношкірих артистів звучала на заході.

"Я найбільший шанувальник "Корони", але перемога Тобаяса Мензіса над Майклом К. Вільямсом в ролі Монтроуза в "Країні Лавкрафта"- остання пародія на перевагу і привілеї для білих. Один з найвеличніших темношкірих акторів телебачення в історії залишається непоміченим. Такий лютий на "Еммі-2021"

"Як Майкл Кеннет Вільямс не виграв..."

"Доказ того, що йому не потрібна статуетка, щоб бути легендою, Майкла пограбували, але немає нікого, хто зрівняється з ним"

"Він заслуговує більше, ніж Тобаяс"

Так багато категорій, щоб кожен отримав приз... крім чорношкірих акторів. Мила "Еммі". Деякі чорношкірі розважали вас, а білі отримали нагороди. Дуже мило"

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Яких темношкірих акторів не нагородили на "Еммі-2 021"?

Актор Біллі Портер / Фото: Getty Images

Біллі Портер був номінований за роль в серіалі "Поза", Кенан Томпсон – як найкращий комедійний актор в серіалі "Кенан", трансжінка ЕмДжей Родрігес – за роль Бланки в серіалі "Поза".

Разом з тим варто відзначити, що відсутність статуеток у цих акторів в цьому році – досить спірна. Кенан Томпсон і Біллі Портер раніше вже отримували нагороду "Еммі".

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