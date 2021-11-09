Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл пропало из Сети

Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл пропало из Сети / Фото: YouTube

Весной принц Гарри, которого призвали разорвать многомиллионный контракт с Netflix, и Меган Маркл дали откровенное интервью популярной ведущей Опре Уинфри, после выхода которого общество было шокировано подробностями жизни королевской семьи. Особенно зрители удивились рассказу Меган о ее отношениях с монархами. Маркл рассказала, как Королева, по ее словам, проявила расизм поинтересовавшись, какого цвета будет кожа у будущего правнука. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о совершении самоубийства из-за не восприятия ее английской прессой.

Опра Уинфри и принц Гарри / Фото: Скриншот из YouTube

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Собрав миллионы просмотров интервью стало одним из самых популярных на YouTube-канале Уинфри. Поэтому для зрителей стало неожиданностью его исчезновение из Сети.

Кто и зачем убрал видео с канала неизвестно, сама Опра никак не комментировала произошедшее. Количество просмотров под интервью все равно продолжало расти, несмотря на то, что оно было выложено более полугода назад, поэтому подписчики сразу же заметили, что видео с откровениями принца Гарри и его супруги Меган Маркл исчезло, а все американские СМИ моментально подхватили эту новость.

Не исключается также вариант обычной блокировки видео сервисом YouTube, ведь такое часто происходит, если сотрудники платформы увидят в ролике нарушение правил.

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