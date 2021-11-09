Скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл зникло з Мережі

Інтерв'ю Опри Вінфрі з принцом Гаррі і Меган Маркл пропало з Мережі / Фото: Скріншот з YouTube

Весною принц Гаррі, якого закликали розірвати багатомільйонний контракт із Netflix, і Меган Маркл дали відверте інтерв'ю популярній ведучій Опрі Вінфрі, після виходу якого суспільство було шоковано подробицями життя королівської родини. Особливо глядачі здивувалися розповіді Мегана про її стосунки з монархами. Маркл розповіла, як королева, за її словами, виявила расизм поцікавившись, якого кольору буде шкіра у майбутнього правнука Також дружина принца Гаррі зізналася, що думала про вчинення самогубства через не сприйняття її англійською пресою.

Опра Уїнфрі і принц Гаррі / Фото: Скріншот з YouTube

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Зібравши мільйони переглядів інтерв'ю стало одним із найпопулярніших на YouTube-каналі Уїнфрі. Тому для глядачів стало несподіванкою його зникнення з Мережі.

Хто і навіщо прибрав відео з каналу невідомо, сама Опра ніяк не коментувала те, що сталося. Кількість переглядів під інтерв'ю все одно продовжувала зростати, незважаючи на те, що вона була викладена понад півроку тому, тому підписники відразу ж помітили, що відео з одкровеннями принца Гаррі та його дружини Меган Маркл зникло, а всі американські ЗМІ миттєво підхопили цю новину.

Не виключається також варіант звичайного блокування відео сервісом YouTube, адже таке часто трапляється, якщо співробітники платформи побачать у ролику порушення правил.

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