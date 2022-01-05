Сколько стоит отдых Виктора Павлика в Карпатах: молодая супруга артиста показала чеки

Жена Виктора Павлика показала, сколько стоит их отдых / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик наслаждаются отдыхом в Карпатах. Недавно молодая жена артиста напугала Павлика в отеле без одежды, чем рассмешила фанатов.

Сейчас супруги находятся на горнолыжном курорте в Буковеле. Там Репяхова решила поделиться с поклонниками в Instagram, в какую стоимость обходится отдых семье артиста.

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Так, ужин в одном из местных ресторанов обошелся звездному семейству в 3 тысячи гривен вместе с алкоголем. Стоит отметить, что супруги отдыхают с родными Кати, поэтому стол был рассчитан на пятерых.

Репяхова заявила, что осталась довольна обслуживанием и ценами в ресторане, так как на такое количество людей, такая сумма вполне приемлема на курорте.

Кроме того, семья заказывала алкогольные напитки. Четыре коктейля и два напитка обошлись им в 880 гривен.

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Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Поделилась молодая жена Павлика и ценами на обед в Буковеле. В одном из заведений за две небольшие пиццы и напитки на четверых семья артиста заплатила 1030 гривен.

А вот на обслуживание в одном из заведений Репяхова пожаловалась. По словам жены Виктора Павлика, ее с мамой обслужили намного хуже, чем тогда, когда она приходила пообедать со своим знаменитым супругом.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

К слову, обед на двоих в этом ресторане стоил Репяховой 855 гривен.

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Через несколько часов концертный директор пожаловалась, что в этом заведении ей не принесли салат.

Я час прождала салат в заведении, я ушла и никто даже не извинился, – обиделась Репяхова.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Успела Репяхова и прокатиться на одной из самых популярных горок в Буковеле. Ценами на развлечение жена Павлика также поделилась с поклонниками.

Один спуск на одного человека обойдется в 500 гривен, а вот для двоих есть небольшая скидка – 800 гривен.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Напомним, что недавно Виктору Павлику исполнилось 56 лет. Свой день рождения артист тоже встречал на отдыхе, а супруга нежно поздравила его с торжеством.