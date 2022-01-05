Скільки коштує відпочинок Віктора Павліка у Карпатах: молода дружина артиста показала чеки

Дружина Віктора Павліка показала, скільки коштує їхній відпочинок / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова та Віктор Павлік насолоджуються відпочинком у Карпатах. Нещодавно молода дружина артиста налякала Павліка у готелі без одягу, чим розсмішила фанатів.

Наразі подружжя перебуває на гірськолижному курорті в Буковелі. Там Репяхова вирішила поділитися з шанувальниками в Instagram, в яку вартість обходиться відпочинок сім'ї артиста.

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Так, вечеря в одному з місцевих ресторанів обійшлася зірковому сімейству в 3 тисячі гривень разом із алкоголем. Подружжя відпочиває з рідними Каті, тому стіл був розрахований на п'ятьох.

Репяхова заявила, що залишилася задоволена обслуговуванням та цінами в ресторані, оскільки на таку кількість людей така сума цілком прийнятна на курорті.

Крім того, сім'я замовляла алкогольні напої. Чотири коктейлі та два напої обійшлися їм у 880 гривень.

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Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Поділилася молода дружина Павліка і цінами на обід у Буковелі. В одному із закладів за дві невеликі піци та напої на чотирьох сім'я артиста заплатила 1030 гривень.

А ось на обслуговування в одному із закладів Репяхова поскаржилася. За словами дружини Віктора Павліка, її з мамою обслужили набагато гірше, ніж тоді, коли вона приходила пообідати зі своїм знаменитим чоловіком.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

До речі, обід на двох у цьому ресторані коштував Репяховій 855 гривень.

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За кілька годин концертний директор поскаржилася, що у цьому закладі їй не принесли салат.

Я годину чекала салат у закладі, я пішла і ніхто навіть не вибачився, – образилася Репяхова.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Встигла Репяхова і покататися на одній із найпопулярніших гірок у Буковелі. Цінами на розвагу дружина Павліка також поділилася із шанувальниками.

Один спуск на одну людину обійдеться в 500 гривень, а ось для двох є невелика знижка – 800 грн.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що нещодавно Віктору Павліку виповнилося 56 років. Свій день народження артист теж зустрічав на відпочинку, а дружина ніжно привітала його з урочистістю.