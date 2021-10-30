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Секс шесть раз в неделю и пенная вечеринка: коротко о седьмом выпуске шоу Холостячка-2

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
30 октября, 01:10
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Для Злата Огневич во время восьмого эфира шоу "Холостячка-2" вместе с мужчинами устроили опрос – они отвечали на вопросы, касающиеся совместного быта, привычек и предпочтений
Сколько раз в неделю Злата Огневич хочет заниматься сексом
Сколько раз в неделю Злата Огневич хочет заниматься сексом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Седьмой выпуск шоу "Холостячка" начался с того, что Злата и все участники приехали в солнечную Одессу. Главная фишка этой недели – все участники жили в одном доме со Златой. Обычно мужчины живут вместе, а Огневич только приезжает к ним на свидания и церемонии роз. Но в этот раз все было иначе.

В этом материале мы коротко рассказали, с кем Злата была на свиданиях, с кем целовалась и какие интересные признания делала в новом эпизоде шоу.

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Кстати, ранее мы рассказывали, как прошел первый выпуск гипершоу "Маска".

Тест на совместимость

Как только мужчины и Злата разместились в доме, ведущий шоу "Холостячка-2" Григорий Решетник провел для участников и Холостячки своеобразный опрос с конкурсом. Мужчины и Злата честно должны были отвечать на вопросы о быте. За каждое совпадение ответов мужчины с ответами Златы, он получал баллы.

Больше всех совпадений было у Романа Васильева – он выиграл и получил комнату рядом со Златой, все остальные участники поселились на верхнем этаже дома.

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Фото: скриншот видео

Вопросы были разные: какую собаку завести, спать с кондиционером или без и так далее. Но самый пикантный – сколько раз в неделю нужно заниматься сексом. По словам Златы, она решила пощекотать нервишки мужчинам и написала: 6-7 раз, в то время как участники написали 3.

Мне приятно было наблюдать за их реакцией. Но, конечно, все зависит от обстоятельств и душевного состояния, – комментирует Злата.

Тарапата украл Злату

Похоже, что Максу Тарапате нравится Злата Огневич больше, чем другим участникам. Мужчина постоянно придумывает различные сюрпризы и отлично проявляет заботу на свиданиях.

В этот раз он решил "украсть" Огневич и встретить вместе закат на берегу моря. Свидание получилось отличным, и Злата подарила Максу поцелуй.

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Фото: скриншот видео

Лошади на волнах

Роман устроил Злате романтическое свидание с лошадьми, но не все пошло по плану. Оказалось, что когда-то Злата снималась в клипе верхом на лошади. Огневич упала с животного и с тех пор боится кататься на лошадях.

Фото: скриншот видео

Завтрак в постель

Макс настолько хотел сделать Злате приятно (и, конечно, понравиться ей), что он встал раньше всех и приготовил Холостячке завтрак в постель.

Фото: скриншот видео

На десерт были поцелуи!

Фото: скриншот видео

Остальные мужчины тоже хотели удивить Злату и приготовить ей завтрак, но опоздали и очень удивились, что их опередил Макс.

Фото: скриншот видео

Олег "заглох"

В этом выпуске у Златы было двойное свидание – с Дмитрием и Олегом. И если с первым у Огневич все сложилось прекрасно, то второму пришлось понервничать.

Трио занялось виндсерфигом. У Златы и Дмитрия получилось с первого раза, а вот Олег все время падал в воду.

Фото: скриншот видео

Диме удалось больше времени провести со Златой – пара обсуждала личные темы и даже целовалась. После виндсерфинга они решили покататься на скутерах.

Фото: скриншот видео

Дима и Злата снова уплыли далеко, а вот он "заглох" посреди моря – мотор скутера никак не хотел заводиться.

Фото: скриншот видео

Пока Олег ожидал помощи, Злата и Дима, не заметив, что Олег "застрял", отправились на пляж. Там они мило общались и целовались.

Вскоре Олег присоединился к паре – мужчина был сильно расстроен и был недоволен тем, что Дмитрий не помог ему со скутером.

Фото: скриншот видео

Пенная вечеринка

В финале выпуска Злата решила устроить с мужчинами пенную вечеринку, которая позже перетекла в церемонию роз. Кто же покинул проект – узнайте в нашем материале.

Фото: скриншот видео

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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