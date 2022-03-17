Слава Каминская перестала общаться с друзьями из россии: "Я осознанно переругалась со всеми"

Слава Каминская поссорилась с друзьями из россии / Фото: instagram.com/babaslavka

Несмотря на то, то война в Украине уже идет больше трех недель, некоторые граждане рф до сих пор отказываются верить в нападение российских войск на мирные украинские города.

К своим родным из россии уже обратилась певица Джамала. А сейчас о прекращении отношений с друзьями из рф заявила исполнительница Слава Каминская.

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В своем Instagram Каминская рассказала, что решила больше не поддерживать связь с теми, ко отказывается верить в войну в Украине.

У меня было много друзей из России , некоторые ими и остались , но их не так много . Я осознанно переругалась со всеми , мыслящими иначе , потому , что они просто не захотели мне верить . Верить моим глазам и моим чувствам . Верить тому , что останется в нашем ДНК навсегда , страху, боли и сожалению , что мы оказались заложниками этого триллера под названием "власть", – написала певица.

Скриншот – instagram.com/babaslavka

Также в своей публикации Каминская высмеялась будущее российского глянца. Вероятнее всего он буде таким после всех санкций, наложенных на россию.

Напомним, ранее Светлана Лобода опровергла слухи о том, что у нее европейское гражданство и показала потрепанный украинский паспорт.

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