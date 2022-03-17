Слава Камінська перестала спілкуватися з друзями з росії: "Я свідомо посварилася з усіма"

Слава Камінська посварилася з друзями з росії / Фото: instagram.com/babaslavka

Незважаючи на те, що війна в Україні вже триває більше трьох тижнів, деякі громадяни росії досі відмовляються вірити в напад російських військ на мирні українські міста.

До своїх рідних з росії вже звернулася співачка Джамала . А тепер про припинення стосунків із російськими друзями заявила виконавиця Слава Камінська.

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У своєму Instagram Камінська розповіла, що вирішила більше не підтримувати зв'язок з тими, хто відмовляється вірити у війну в Україні.

У мене було багато друзів із Росії, деякі ними й залишилися, але їх не так багато. Я усвідомлено посварилася з усіма, мислячими інакше, тому що вони просто не захотіли мені вірити. Вірити моїм очам та моїм почуттям. Вірити тому, що залишиться в нашій ДНК назавжди, страху, болю і жаль, що ми виявилися заручниками цього трилера під назвою "влада", – написала співачка.

Скріншот – instagram.com/babaslavka

Також у своїй публікації Камінська висміялася майбутнє російського глянцю. Найімовірніше, він буде таким після всіх санкцій, накладених на росію.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода спростувала чутки про те, що має європейське громадянство і показала пошарпаний український паспорт.

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