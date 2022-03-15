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"Вы выгнали меня из дома": Джамала обратилась к родным и друзьям из РФ, которые молчат о войне

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 марта, 16:24
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Украинская певица в инстаграме обратилась к своим родным и друзьям из России, которые молчат о войне и не интересуются ею
Джамала не хочет знать родных и друзей из РФ, которые молчат о войне в Украине
Джамала не хочет знать родных и друзей из РФ, которые молчат о войне в Украине / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала, которая недавно выступила в Германии и Румынии, помогая привлекать внимание мира к войне в Украине, которую уже 20 дней ведет Россия, обратилась к своим родным и друзьям из России.

Артистка, как и многие украинцы, была вынуждена покинуть свой дом в Киеве. Чтобы дети были в безопасности, она вместе с ними уехала в Стамбул из-за российского вторжения. Сегодня она записала обращение к своим родным и друзьям из России, к тем, кто не интересуется ею и продолжает молчать о войне. Джамала сказала, что не хочет их знать. Она просто устала от того, что не может достучаться до россиян, а ведь в это время люди теряют дома, жизнь, уцелевшие вынуждены покидать родные города.

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Хочу сказать всем родственникам, друзьям и знакомым из России, что я не хочу их знать. Ваше молчание я воспринимаю как то, что конкретно вы выгнали меня из дома. Никак по-другому. Именно вы. Мне очень жаль, что вы все говорите, как зомби, о "птицах с чипами", о морских котиках, умеющих стрелять, обо мне, как будто бы нацист или кто там еще. Это все очень страшно, – сказала Джамала.

скриншот из инстаграма Джамалы

Она подчеркнула, что все эти люди просто не в здравом уме, перестали быть людьми, иначе их волновало бы то, что происходит сейчас в Украине.

Мы верим, что вскоре ситуация изменится и мы будем радоваться победе.

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А тем временем певица МАРУВ дает интервью о беременности для российского журнала.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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