"Вы выгнали меня из дома": Джамала обратилась к родным и друзьям из РФ, которые молчат о войне

Украинская певица в инстаграме обратилась к своим родным и друзьям из России, которые молчат о войне и не интересуются ею

Джамала не хочет знать родных и друзей из РФ, которые молчат о войне в Украине / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала, которая недавно выступила в Германии и Румынии, помогая привлекать внимание мира к войне в Украине, которую уже 20 дней ведет Россия, обратилась к своим родным и друзьям из России.

Артистка, как и многие украинцы, была вынуждена покинуть свой дом в Киеве. Чтобы дети были в безопасности, она вместе с ними уехала в Стамбул из-за российского вторжения. Сегодня она записала обращение к своим родным и друзьям из России, к тем, кто не интересуется ею и продолжает молчать о войне. Джамала сказала, что не хочет их знать. Она просто устала от того, что не может достучаться до россиян, а ведь в это время люди теряют дома, жизнь, уцелевшие вынуждены покидать родные города.

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Хочу сказать всем родственникам, друзьям и знакомым из России, что я не хочу их знать. Ваше молчание я воспринимаю как то, что конкретно вы выгнали меня из дома. Никак по-другому. Именно вы. Мне очень жаль, что вы все говорите, как зомби, о "птицах с чипами", о морских котиках, умеющих стрелять, обо мне, как будто бы нацист или кто там еще. Это все очень страшно, – сказала Джамала.

скриншот из инстаграма Джамалы

Она подчеркнула, что все эти люди просто не в здравом уме, перестали быть людьми, иначе их волновало бы то, что происходит сейчас в Украине.

Мы верим, что вскоре ситуация изменится и мы будем радоваться победе.

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А тем временем певица МАРУВ дает интервью о беременности для российского журнала.