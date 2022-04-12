Слава Каминская заступилась за бывшего мужа и показала, как он помогает ВСУ

Слава Каминская заступилась за бывшего мужа / Фото: Instagram

Назойливые комментаторы продолжают досаждать экс-солистке "НеАнгелов" Славе Каминской. До этого певице пришлось оправдываться за свой отъезд с детьми за границу, а теперь пришлось заступиться за бывшего мужа.

Пользователи Instagram стали обвинять Cлаву и Эдгара Каминского в бездействии. По словам комментаторов, пластический хирург мог бы и помочь украинской армии, но не делает этого.

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Скриншот – instagram.com/babaslavka

Каминская долго молчать не стала и в своих Instastories показала, как на самом деле ее экс-супруг оказывает помощь ВСУ. Правда, на обвинения в свой адрес певица отвечать никак не стала.

Так, исполнительница опубликовала скриншоты банковский операций и переписок Эдгара, где указаны суммы переводов с его счета на нужды украинской армии.

Скриншот – instagram.com/babaslavka

Судя по показанным Славой скриншотам, Каминский потратил немаленькую сумму. Со счета клиники бывшего мужа Каминской было переведено около трех миллионов гривен.

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Скриншот – instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее экс-солистки дуэта "НЕАНГЕЛЫ" сообщили о своем примирении и сейчас поддерживают друг друга.

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