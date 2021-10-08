Смотрим первые кадры со съемок триллера Мать с Дженнифер Лопес. Актрису не узнать (фото)

Стартовали съемки фильма "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли / Фото: instagram.com/jenniferlopezlife
Теперь в Ванкувере стартовали съемки триллера "Мать". Дженнифер Лопес не только играет в главной роли, но и является сопродюсером картины. В Сеть попали первые кадры со съемочной площадки. Об этом пишет Daily Mail.
Джей Ло была замечена в непривычном для себя образе. По сюжету актриса является киллером. Она выходит из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад, скрываясь от опасности.
Режиссером картины стал Ники Каро, известная по ремейку "Мулан" Диснея. Сценарий пишет Миша Грин, известная по "Стране Лавкрафта".
Напомним, "Мать" станет первым фильмом в рамках творческого партнерства между Nuyorican Productions Дженнифер Лопес и Netflix. Премьера картины состоится в 2022 году.
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