Дивимося перші кадри зі зйомок трилера Мати з Дженніфер Лопес. Актрису не впізнати (фото)

Стартували зйомки фільму "Мати" з Дженніфер Лопес у головній ролі / Фото: instagram.com/jenniferlopezlife
Тепер у Ванкувері стартували зйомки трилера "Мати". Дженніфер Лопес не тільки грає в головній ролі, а й є співпродюсером картини . У Мережу потрапили перші кадри зі знімального майданчика. Про це пише Daily Mail.
Джей Ло була помічена в незвичному для себе образі. За сюжетом актриса є кілером. Вона виходить з укриття, щоб захистити доньку, від якої вона відмовилася багато років тому, ховаючись від небезпеки.
Режисером картини став Нікі Каро, відома по ремейку "Мулан" Діснея. Сценарій пише Міша Грін, відома по "Країні Лавкрафта".
Нагадаємо, "Мати" стане першим фільмом в рамках творчого партнерства між Nuyorican Productions Дженніфер Лопес і Netflix. Прем'єра картини відбудеться в 2022 році.
Інші новини про Дженніфер Лопес:
- На Met Gala 2021 Дженніфер Лопес і Бен Аффлек пристрасно поцілувалися через маски .
- Дженніфер Лопес в топі і міні-спідниці зі шнурівкою вбила фігурою на церемонії MTV VMA.
- Аффлек після возз'єднання з Лопес зізнався, що ніколи не відчував себе краще, ніж зараз