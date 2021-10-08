Дивимося перші кадри зі зйомок трилера Мати з Дженніфер Лопес. Актрису не впізнати (фото)

Стартували зйомки фільму "Мати" з Дженніфер Лопес у головній ролі / Фото: instagram.com/jenniferlopezlife

Тепер у Ванкувері стартували зйомки трилера "Мати". Дженніфер Лопес не тільки грає в головній ролі, а й є співпродюсером картини . У Мережу потрапили перші кадри зі знімального майданчика. Про це пише Daily Mail.

Джей Ло була помічена в незвичному для себе образі. За сюжетом актриса є кілером. Вона виходить з укриття, щоб захистити доньку, від якої вона відмовилася багато років тому, ховаючись від небезпеки.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Режисером картини став Нікі Каро, відома по ремейку "Мулан" Діснея. Сценарій пише Міша Грін, відома по "Країні Лавкрафта".

Нагадаємо, "Мати" стане першим фільмом в рамках творчого партнерства між Nuyorican Productions Дженніфер Лопес і Netflix. Прем'єра картини відбудеться в 2022 році.

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