Смотрите, как они похожи! DZIDZIO поздравил маму с юбилеем трогательным постом (фото)

DZIDZIO трогательно поздравил маму с днем рождения - фото / Фото: instagram.com/dzidzio

Певец и ведущий шоу "Ігри талантів" на телеканале "Украина" DZIDZIO, опубликовал в Instagram-профиле снимок своей мамы – Галины Яновны. Она празднует день рождения.

На фото мама Дзидзьо (он же Михаил Хома) держит в руках огромный букет тюльпанов.

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Мамочка моя родная, с днем рождения, с юбилеем! Люблю, ценю и спасибо за все. Скоро буду, – написал в подписи к фото DZIDZIO.

Мама DZIDZIO празднует юбилей / Фото: instagram.com/dzidzio

Напомним, что мама артиста живет в Португалии и периодически артист ее навещает.

DZIDZIO готовит сюрприз для мамы / Фото: телеканал "Украина"

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Галине Яновне исполнилось 60 лет и в честь юбилея ее звездный сын подготовил необычный сюрприз. но какой – пока не рассказал.

Я серьезно готовлюсь к маминому юбилею, но пока не скажу, что именно подарю. Понимаете, хочу, чтобы это был сюрприз, а она же за всем следит, все пересматривает, а потом еще репостит знакомым. То есть Италия, Испания, Португалия, Америка, Канада — знают все о моей жизни, – намекнул ранее DZIDZIO.

Похож ли DZIDZIO на свою маму? Конечно! А как еще... Не очень

26 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина", выйдет масштабное развлекательное шоу "Игры талантов". И его ведущим стал харизматичный DZIDZIO.

Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чувство" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Ранее мы рассказывали, что DZIDZIO перепел хит Скрябина – "То моє море".