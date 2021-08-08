Смотрите, как подросла дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон: трогательное фото Шарлотты

Герцоги Кембриджские поделились новым портретом своей дочери – принцессы Шарлотты, которой в мае исполнилось 6 лет

Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новым фото принцессы Шарлотты / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На снимке единственная дочь Кейт и Уильяма аккуратно держит в ладонях бабочку. Вероятно, это еще один портрет авторства Кейт Миддлтон.

Бабочки являются жизненно важными частями экосистемы: они и опылители, и компоненты пищевой цепи, – подписали герцоги Кембриджские фотографию в Instagram.

В руках у принцессы Шарлотты – бабочка красный адмирал. А снимок сделан в рамках большой инициативы Butterfly Count, которая проходит по всей Великобритании.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Что такое Big Butterfly Count

Инициатива подсчета бабочек – научное исследование британских ученых. Участником может стать любой. Нужно просто записывать информацию о всех бабочках, увиденных в течении дня и передать данные в благотворительную организацию.

Это поможет исследователям оценить состояние окружающей среды, значительно пострадавшей из-за неблагоприятных погодных условий этой весной.

К слову, принцессу Шарлотту часто сравнивают с королевой Елизаветой II – поклонники королевской семьи считают, что дочь принца Уильяма очень похожа на свою прабабушку.

Принцесса Шарлотта / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Королева Британии Елизавета II / Фото: Getty Images

А нам кажется, что Шарлотта очень похожа на свою маму – Кейт, нежели на Уильяма или даже свою прабабушку.

Зачем хотели отравить сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма – смотрите в сюжете:

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