Дивіться, як підросла дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон: зворушливе фото Шарлотти

Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новим фото принцеси Шарлотти / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge
На знімку єдина дочка Кейт і Вільяма акуратно тримає в долонях метелика. Ймовірно, це ще один портрет авторства Кейт Міддлтон.
Метелики є життєво важливими частинами екосистеми: вони і запилювачі, і компоненти харчового ланцюга, – підписали герцоги Кембриджські фотографію в Instagram.
В руках у принцеси Шарлотти – метелик червоний адмірал. А знімок зроблений в рамках великої ініціативи Butterfly Count, яка проходить по всій Великій Британії.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
Що таке Big Butterfly Count
Ініціатива підрахунку метеликів – наукове дослідження британських вчених. Учасником може стати будь-хто. Потрібно просто записувати інформацію про всіх метеликів, побачених протягом дня і передати дані в благодійну організацію.
Це допоможе дослідникам оцінити стан навколишнього середовища, що значно постраждало через несприятливі погодні умови цієї весни.
До слова, принцесу Шарлотту часто порівнюють з королевою Єлизаветою II – шанувальники королівської сім'ї вважають, що дочка принца Вільяма дуже схожа на свою прабабусю.
Принцеса Шарлотта / Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Королева Британії Єлизавета II / Фото: Getty Images
А нам здається, що Шарлотта дуже схожа на свою маму – Кейт, ніж на Вільяма або навіть свою прабабусю.
Навіщо хотіли отруїти сина Кейт Міддлтон і принца Вільяма – дивіться в сюжеті:
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