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HBO показал королевскую семью в трейлере сериала о принце Джордже (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 июля, 11:21
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В ролике можно увидеть не только родителей Джорджа, его дедушку и королеву Британии, но и принца Филиппа, который умер в апреле этого года
HBO Max показал трейлер сатирического мультсериала о правнуке Елизаветы II
HBO Max показал трейлер сатирического мультсериала о правнуке Елизаветы II / Фото: YouTube, instagram.com/theroyalfamily

Мультсериал под названием "Принц" (The Prince) расскажет о жизни правнука королевы Елизаветы II принца Джорджа. В шоу покажут всю британскую королевскую семью, включая принца Гарри и Меган Маркл, которые переехали в США.

Премьера сериала ожидается 29 июля на канале HBO Max. Шоу будет состоять из 12 эпизодов.

Главных героев озвучивали актеры Орландо Блум (принц Гарри), Дэн Стивенс (принц Чарльз и принц Филипп) и Софи Тернер (принцесса Шарлотта).

Любопытно, что на создание мультипликационного шоу об одном из детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон НВО вдохновил писатель и продюсер Гари Джанетти.

Его Instagram-профиль славится мемами о членах королевской семьи.

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма недавно отметил 8-й день рождения. Британцы обожают принца Джорджа, особенно за его харизму, которую часто удается запечатлеть на фото.

Что еще снимали о королевской семье

С 2016 года на Netflix выходит драматический сериал о монаршей британской семье "Корона". В прошлом году зрители увидели четвертый сезон, в котором появились сразу два новых персонажа – Маргарет Тетчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин).

Эмма Коррин в сериале "Корона"
Эмма Коррин в сериале "Корона" / Фото: Netflix

В этом году также ожидается премьера фильма "Спенсер", посвященного матери принцев Уильяма и Гарри. Диану в картине сыграет Кристен Стюарт ("Сумерки"). На фото для промо "Спенсер" актриса очень похожа на Леди Ди.

Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер"
Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы для фильма "Спенсер" / Фото: twitter.com/neonrated

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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