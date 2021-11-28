Смотрите, как выросла дочка Ани Лорак: певица поделилась архивными фото Софии

Ани Лорак поделилась с поклонниками архивными фото своей дочери / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак уже несколько лет живет и работает в России. Почему артистка уехала из Украины, она рассказала в недавнем интервью.

28 ноября в РФ отмечают День матери, с чем Лорак и поздравила свою аудиторию в Instagram. Ани разместила пост с видео, в котором собрала архивные кадры со своей дочкой Софией.

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С праздником, дорогие мамочки! Будьте здоровы и счастливы, – написала Ани Лорак.

На фото дочка звезды запечатлена совсем маленькой, а в самом конце короткого ролика можно увидеть уже взрослую Софию.

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Что известно о личной жизни Ани Лорак

Артистка родила Софию в июне 2011 года от своего мужа – Мурата Налчаджиоглу. В апреле 2012-го девочку крестили в Киеве. Крестным отцом Софии стал Филипп Киркоров.

В 2019 году Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись. Сейчас бизнесмен живет в Киеве и этой осенью сделал предложение своей возлюбленной Лилии.

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Мурат Налчаджиоглу со своей девушкой Лилией / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Об отношениях пары почти нет информации. Известно, что Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в столице, у нее есть дочь от предыдущих отношений.

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