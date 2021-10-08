Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова

Локация Евровидения

Звезда Крейга

Insta-развод

Сыновья Спирс

Бонд по-украински

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Кто "заказал" Лорак: артистка намекнула, как началась ее "травля" из-за гастролей в РФ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
8 октября, 19:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ани Лорак уже долгое время выступает в России и лишь недавно она впервые за несколько лет выступила в Украине. Однако пока певица гастролировала по РФ, на родине о ней отзывались отнюдь не лестно
Ани Лорак рассказала, как относится к травле из-за гастролей в РФ
Ани Лорак рассказала, как относится к травле из-за гастролей в РФ / Фото: instagram.com/anilorak

По словам Ани Лорак, которая дала первое за семь лет интервью в Украине, призналась, что догадывается, кто заказал ее "травлю".

Я перестала давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический от определенных лиц. Принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда "заказчики" немного отошли в сторону, насколько я понимаю – появилась возможность провести концерты. Я могу только догадываться, что где-то в углу стоит зависть какой-то...не мальчика, потому что мальчикам я нравлюсь, а девочки! – говорит артситка.

Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Реклама

Лорак также призналась, что обижена на то, что в "трудный для нее момент" никто из публичных людей, включая украинских музыкантов, политиков или бизнесменов не поддержал ее.

У меня единственный вопрос, когда началась травля, кто встал на защиту и сказал: "Не обижайте, она поет для нас, она наша, украинская..." – никто, – отметила Лорак в интервью ЖВЛ.

Еще новости про Ани Лорак:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Цитата дня

Нет ничего в этой жизни сильнее, чем дать жизнь. Больше всего в этой жизни трогает — это семья. Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь

Руслана Лыжичко певица
Беременна?
Все обсуждают
Новые фото экс-супруга Ани Лорак — Мурата с невестой
Очень похожи!
Ожидаемая премьера
В прокат вышел "Титан" – победитель "Канн-2021"
Что нужно знать о фильме
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять