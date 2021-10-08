Кто "заказал" Лорак: артистка намекнула, как началась ее "травля" из-за гастролей в РФ

Ани Лорак уже долгое время выступает в России и лишь недавно она впервые за несколько лет выступила в Украине. Однако пока певица гастролировала по РФ, на родине о ней отзывались отнюдь не лестно

Ани Лорак рассказала, как относится к травле из-за гастролей в РФ / Фото: instagram.com/anilorak

По словам Ани Лорак, которая дала первое за семь лет интервью в Украине, призналась, что догадывается, кто заказал ее "травлю".

Я перестала давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический от определенных лиц. Принимать участие в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда "заказчики" немного отошли в сторону, насколько я понимаю – появилась возможность провести концерты. Я могу только догадываться, что где-то в углу стоит зависть какой-то...не мальчика, потому что мальчикам я нравлюсь, а девочки! – говорит артситка.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

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Лорак также призналась, что обижена на то, что в "трудный для нее момент" никто из публичных людей, включая украинских музыкантов, политиков или бизнесменов не поддержал ее.

У меня единственный вопрос, когда началась травля, кто встал на защиту и сказал: "Не обижайте, она поет для нас, она наша, украинская..." – никто, – отметила Лорак в интервью ЖВЛ.

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