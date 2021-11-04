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Экс-супруг Ани Лорак оправдался за видео дочери с матами: Показываем реальную жизнь

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 12:00
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Недавно экс-супруг певицы Мурат Налчаджіоглу поделился роликом, на котором дочь на эмоциях несколько раз нецензурно выразилась на одном из аттракционов в Буковеле
Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал видео дочери с матами
Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал видео дочери с матами / Фото: instagram.com/muratnalca

В Сети раскритиковали видео дочери Ани Лорак на отдыхе с отцом и рекомендовали его удалить. Мурат хоть так и сделал, но ролик уже успел разлететься. Экс-супруг певицы решил прокомментировать ситуацию.

Конечно "Простите" за то что 10 летняя девочка на эмоциях выразилась не цензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику ! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций! – написал бизнесмен.

Он отметил, что нецензурная лексика часто используются в музыке или на ТВ. В каждой второй песни есть мат. Дети это слышат и впитывают.

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Когда я просмотрел это видео, я сам сделал замечание своей дочке и удалил его, я не думал что из этого можно даже сделать новости. Извините, мы забыли розовые очки дома, а показываем вам настоящую жизнь! Завтра обязательно их купим и сделаем видео, которое вы хотите видеть, – высказал свое мнение экс-супруг Ани Лорак.

Напомним, сейчас дочь певицы проводит время в Буковеле с папой и его невестой.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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