Смотрите на очень страшного Джареда Лето в первом трейлере нового кинокомикса Marvel (видео)

Вышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето / Фото: YouTube
Студии Sony и Marvel представили трехминутный трейлер предстоящего фильма о самом неоднозначном персонаже комиксов – вампире Морбиусе.
Его в картине сыграл оскароносный актер и музыкант Джаред Лето, который недавно снялся для обложки греческого Vogue.
О чем фильм "Морбиус"
По сюжету биохимик Майкл Морбиус, в результате рискованного эксперимента, превращается в жуткого монстра, жаждущего крови и обладающего нечеловеческой силой. Ему предстоит сделать выбор между сторонами зла и добра.
Смотреть дублированный трейлер фильма Морбиус онлайн
В фильме "Морбиус" также снялись Майкл Китон ("Бэтмен", "Битлджус"), Мэтт Смит ("Доктор Кто", "Корона") и Адриа Архона ("Призрачная шестерка", "Малышка"). Режиссером выступил Даниэль Эспиноса ("Живое", "Номер 44", "Код доступа "Кейптаун").
Премьера фильма "Морбиус" в Украине – 27 января 2022 года.
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