Киллер на пенсии вернется к любимому ремеслу

Один из самых известных ирландских актеров Лиам Нисон вернется на родину, чтобы сыграть наемного убийцу в отставке, который снова вступает в бой и хочет выследить троицу террористов

Лиам Нисон начинает съемки в новом фильме / Фото: Getty Images

Термин "Liam Neeson action thriller" продолжает подтверждаться практически с каждым новым проектом знаменитого актера. Не отступая от своего привычного амплуа сильного и серьезного героя Лиам сыграет главную роль в триллере Роберта Лоренца "В стране святых и грешников" – недавно ушедшего на покой наемного убийцу, который оказывается втянутым в смертельную игру с террористами.

Лиам Нисон в фильме "Пассажир" / Фото: themoviedb.org

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Актер специально прилетит в Ирландию из Нью-Йорка, где он сейчас проживает, чтобы сыграть вместе со своим давним другом и партнером на съемочной площадке Кьяраном Хэндсом в новом триллере. Съемки фильма должны начаться в марте 2022 года.

Действие будет происходить в отдаленной ирландской деревне. Герой Нисона окажется втянутым в смертельную игру в кошки-мышки с тремя мстительными врагами, – сообщает новостной сайт Deadline подробности о новой роли Лиама.

Несмотря на то, что ему скоро 70 лет, Нисон, как и его персонажи на экране, не подает никаких признаков старения и сейчас работает над пост-продакшеном нескольких боевиков – "Черный свет", "Память" и "Возмездие".

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