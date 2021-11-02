Дивіться на дуже страшного Джареда Лето у першому трейлері нового кінокоміксу Marvel (відео)

Вийшов перший трейлер фільму "Морбіус" із Джаредом Лето / Фото: YouTube

Студії Sony і Marvel представили трихвилинний трейлер майбутнього фільму про найнеоднозначнішого персонажа коміксів – вампіра Морбіуса.

Його у картині зіграв оскароносний актор та музикант Джаред Лето, який нещодавно знявся для обкладинки грецької Vogue.

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Про що фільм "Морбіус"

За сюжетом біохімік Майкл Морбіус, в результаті ризикованого експерименту, перетворюється на страшного монстра, який прагне крові і має нелюдську силу. Він має зробити вибір між сторонами зла та добра.

Дивитись дубльований трейлер фільму Морбіус онлайн

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У фільмі "Морбіус" також знялися Майкл Кітон ("Бетмен", "Бітлджус"), Метт Сміт ("Доктор Хто", "Корона") та Адріа Архона ("Примарна шістка", "Крихітка").

Режисером виступив Даніель Еспіноса ("Живе", "Номер 44", "Код доступу "Кейптаун").

Прем'єра фільму "Морбіус" в Україні – 27 січня 2022 року.

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