Собчак опровергла, что в ДТП с ее участием погибла еще одна девушка

Ксения Собчак сообщила, что поможет всем пострадавшим в ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак отметила, что она находится на связи с супругом Оксаны Садовник – второй девушки, которая была в Volkswagen. Телеведущая опровергла новость о смерти девушки. По ее словам, Оксана находится в тяжелом состоянии. Супруг девушки в ярости из-за ложной информации в СМИ.

Состояние у нее тяжелое: травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдём врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, – написала телеведущая у себя в Telegram-канале "Кровавая барыня" .

Ксения Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Реклама

Ксения Собчак попросила не распространять о ней фейки. Она опровергла слухи, что собирается ехать в Америку. Собчак сейчас находится дома. У нее и ее ассистентки сотрясение мозга.

Также телеведущая отметила, что находится на связи с отцом еще одного пострадавшего по имени Роберт Гедян. А вот связаться с близкими погибшей Екатерины Тарасовой ей пока не удалось.

Телеведущая прокомментировала, почему уехала с места ДТП. Она еще раз повторила, что ее директор вызвал скорую, чтобы помочь людям, находившимся во втором авто. После этого они с командой уехали на другой машине.

Реклама

Я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель , я не помогла бы там ни руками , ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями, – написала Ксения Собчак.

Что известно о ДТП с Собчак

В субботу, 9 октября, следуя из Адлера в Красную Поляну, столкнулись Mercedes и Volkswagen, когда водитель первого авто выехал на встречную полосу для обгона.

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Одна из пассажирок Volkswagen умерла на месте, а ее подруга и водитель были госпитализированы. Телеведущая находилась на пассажирском сидении, и сама получила травмы при столкновении. Водитель элитного такси, в котором ехала Ксения Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП.

Реклама

Кто из звезд чуть не погиб в ДТП – смотрите в сюжете:

Другие новости о звездах: