Собчак спростувала, що в ДТП з її участю загинула ще одна дівчина

Ксенія Собчак повідомила, що допоможе всім постраждалим в ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксенія Собчак зазначила, що вона знаходиться на зв'язку з чоловіком Оксани Садовнік – другої дівчини, яка була в Volkswagen. Телеведуча спростувала новина про смерть дівчини . За її словами, Оксана знаходиться у важкому стані. Чоловік дівчини в люті через неправдиву інформацію в ЗМІ.
Стан у неї важкий: травма голови, легких, стегна, їй видалили селезінку. Найближчим часом ми з її чоловіком вирішимо питання з її подальшим лікуванням в Москві. Знайдемо лікарів. Він кілька разів говорив, що у нього немає ніяких претензій до мене, – написала телеведуча у себе в Telegram-каналі "Кривава бариня".
Ксенія Собчак попросила не поширювати про неї фейки. Вона спростувала чутки, що збирається їхати в Америку. Собчак зараз знаходиться вдома. У неї та її асистентки струс мозку.
Також телеведуча зазначила, що знаходиться на зв'язку з батьком ще одного постраждалого на ім'я Роберт Гедян. А ось зв'язатися з близькими загиблої Катерини Тарасової їй поки не вдалося.
Телеведуча прокоментувала, чому поїхала з місця ДТП . Вона ще раз повторила , що її директор викликав швидку, щоб допомогти людям, які перебували в другому авто. Після цього вони з командою поїхали на іншій машині.
Я полетіла додому до родини, тому що я не рятувальник і не лікар, не водій, я не допомогла б там ні руками, ні порадами. Я можу допомогти тільки зв'язками і можливостями , – написала Ксенія Собчак.
Що відомо про ДТП з Собчак
У суботу, 9 жовтня, прямуючи з Адлера до Червоної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen , Коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу для обгону.
Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці , а її подруга і водій були госпіталізовані. Телеведуча перебувала на пасажирському сидінні, і сама отримала травми при зіткненні. Водій елітного таксі, в якому їхала Ксенія Собчак, визнав свою провину в смертельному ДТП.
Хто із зірок мало не загинув в ДТП – дивіться в сюжеті:
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- Собчак виправдалася за ДТП , але підписники знайшли нестиковки в її поясненні. Провідна заявила, що у неї струс мозку і забої внутрішніх органів.
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