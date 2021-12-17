София Ротару после Песни года выступила на концерте 95 квартала (видео)

София Ротару выступила на концерте в Киеве / Фото: Instagram

Недавно певица уже традиционно выступала на юбилейном концерте "Песня года" в Москве, а на этот раз София Ротару приняла участие в записи новогоднего концерта студии "Квартал 95", который прошел во Дворце "Украина".

Артистка исполнила несколько своих песен. Для выступления певица выбрала красный костюм.

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У себя в Instagram София Ротару даже сделала несколько репостов с концерта, а такое бывает редко.

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Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, в этом году уже похожая ситуация была. София Ротару выступала на "Новой волне" в Сочи, а затем открывала праздничный концерт ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции относительно статуса полуострова. Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал эту идею.