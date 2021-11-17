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Соседов поддержал идею лишить Ротару почетной гражданки Крыма: Можно, чтобы приструнить

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 09:06
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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что на самом деле Софии Ротару все равно, чей Крым
Сергей Соседов прокомментировал скандал вокруг Софии Ротару
Сергей Соседов прокомментировал скандал вокруг Софии Ротару / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Российские СМИ активно стали обсуждать выступление Софии Ротару на "Песне года" после скандала с высказыванием сестры певицы Аурики о Крыме. Музыкальный критик Сергей Соседов тоже решил прокомментировать ситуацию.

Аурика может говорить что угодно, да и Сама София Михайловна тоже, но на самом деле ей абсолютно "по барабану", чей Крым. Она не украинская и не российская, а советская артистка, а в составе СССР это было абсолютно неважно. Поэтому, Крым может быть хоть узбекским – ей это все равно, – сказал Соседов в беседе с РИА "Новости".

Сергей Соседов рассказал, почему София Ротару стала реже выступать
Сергей Соседов рассказал, почему София Ротару стала реже выступать / Фото: Скриншот из YouTube

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Музыкальный критик считает, что София Ротару боится выразить свою позицию из-за того, что в Украине ее могут осудить. Но потом добавил, что певица не интересуется политикой. Соседов поддерживает идею лишить София Ротару звания почетной гражданки Крыма.

Это можно. Для острастки. Чтобы все-таки немножко приструнить. Впрочем, для нее это будет даже не комариный укус. Этот значок давно у нее где-то завалялся, если она вообще его не потеряла за всякими шикарными подарками и дорогими украшениями. Поэтому можно лишить – почему бы и нет

Что сказала Аурика Ротару в интервью?

Певица Аурика Ротару упомянула в интервью DOROTYE, что ее сестра не ездит в Крым с 2014 года. Кроме того, София закрыла свою гостиницу Villa Sofia в Ялте. Аурика отметила, что вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.

Аурика Ротару – сестра Софии Ротару
Аурика Ротару – сестра Софии Ротару / Фото: Instagram

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Сейчас София Михайловна живет под Киевом в собственном доме с сыном и невесткой.

У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке. Внук уже отучился. Он уже здесь. В Крыму их нет, – добавила Аурика Ротару в интервью.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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