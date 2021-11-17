Соседов поддержал идею лишить Ротару почетной гражданки Крыма: Можно, чтобы приструнить

Российские СМИ активно стали обсуждать выступление Софии Ротару на "Песне года" после скандала с высказыванием сестры певицы Аурики о Крыме. Музыкальный критик Сергей Соседов тоже решил прокомментировать ситуацию.
Аурика может говорить что угодно, да и Сама София Михайловна тоже, но на самом деле ей абсолютно "по барабану", чей Крым. Она не украинская и не российская, а советская артистка, а в составе СССР это было абсолютно неважно. Поэтому, Крым может быть хоть узбекским – ей это все равно, – сказал Соседов в беседе с РИА "Новости".
Музыкальный критик считает, что София Ротару боится выразить свою позицию из-за того, что в Украине ее могут осудить. Но потом добавил, что певица не интересуется политикой. Соседов поддерживает идею лишить София Ротару звания почетной гражданки Крыма.
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Это можно. Для острастки. Чтобы все-таки немножко приструнить. Впрочем, для нее это будет даже не комариный укус. Этот значок давно у нее где-то завалялся, если она вообще его не потеряла за всякими шикарными подарками и дорогими украшениями. Поэтому можно лишить – почему бы и нет
Что сказала Аурика Ротару в интервью?
Певица Аурика Ротару упомянула в интервью DOROTYE, что ее сестра не ездит в Крым с 2014 года. Кроме того, София закрыла свою гостиницу Villa Sofia в Ялте. Аурика отметила, что вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.
Сейчас София Михайловна живет под Киевом в собственном доме с сыном и невесткой.
У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке. Внук уже отучился. Он уже здесь. В Крыму их нет, – добавила Аурика Ротару в интервью.
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