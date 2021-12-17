Софія Ротару після Пісні року виступила на концерті 95 кварталу (відео)

Софія Ротару виступила на концерті у Києві / Фото: Instagram

Нещодавно співачка вже традиційно виступала на ювілейному концерті "Пісня року" у Москві, а цього разу Софія Ротару взяла участь у записі новорічного концерту студії "Квартал 95", що відбувся у Палаці "Україна".

Артистка виконала кілька своїх пісень. Для виступу співачка вибрала червоний костюм.

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У себе в Instagram Софія Ротару навіть зробила кілька репостів із концерту, а таке буває рідко.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, цього року вже подібна ситуація була. Софія Ротару виступала на "Новій хвилі" у Сочі, а потім відкривала святковий концерт до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський".

Раніше повідомлялося, що Софію Ротару хочуть позбавити звання почесної громадянки Криму через її позицію щодо статусу півострова. Музичний критик Сергій Сосєдов підтримав цю ідею.