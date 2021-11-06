София Ротару с годами не меняется: смотрим архивные фото певицы

Как София Ротару выглядела в молодости / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Однако им делиться легендарная артистка не спешит. Хоть иногда в СМИ и появляются версии, как Софии Ротару удается оставаться такой молодой, но и эти слухи певица не комментирует. Предлагаем посмотреть архивные фото певицы и сравнить певицу в молодости и сейчас.

София Ротару родилась в многодетной семье, в которой все обожали музыку. У певицы есть два брата, и три сестры.

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С детства у Софии Ротару был сильный и красивый голос, за это односельчане называли ее "соловьем".

Будущая певица с юных лет принимала участия в конкурсах самодеятельности и побеждала. К слову, один из них сыграл важную роль не только в карьере певицы, но и в ее личной жизни. После победы на конкурсе, фото юной София Ротару попало на обложку журнала "Украина". Будущий супруг влюбился в Ротару, увидев ее фото на обложке журнала.

То самое фото Софии Ротару на обложке журнала "Украина" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

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Взлет музыкальной карьеры у Ротару начался с ее участия в фильме "Червона рута" в 1971 году. В картине артисты исполняли песни Владимира Ивасюка.

По сей день в репертуаре Софии Ротару присутствуют песни Владимира Ивасюка. В своих редких интервью певица признается, что больше таких композиторов нет.

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Как и многие звезды, София Ротару ведет Instagram, чтобы оставаться на связи с поклонниками. Но у себя в соцсетях артистка почти не делится архивными фото. Мы собрали редкие снимки певицы с сестрами и в молодости.

София Ротару в молодости / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

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