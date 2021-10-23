Супруга Софии Ротару не стало 19 лет назад. Смотрим архивные фото пары

Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года. Сколько бы Софии Ротару не приписывали романов, певица верна покойному супругу. Рассказываем историю любви Софии Ротару и Анатолия Евдокименко.
Певица познакомилась с будущим супругом необычно. После победы в одном из конкурсов самодеятельности фотография юной Ротару попала на обложку журнала "Украина". Анатолий влюбился в Ротару, увидев ее фото на обложке журнала.
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Евдокименко пообещал обязательно жениться на певице. Их встреча всё-таки состоялась, но Анатолию прошлось побороться за сердце певицы.
Как признавалась потом в интервью певица, почти два года она водила будущего супруга за нос. Но он был так внимателен, заботлив и настойчив, что Софии Ротару не могла не влюбиться в него.
Пара поженилась 22 сентября 1968 года.
Через два года у супругов родился единственный сын Руслан.
Анатолия и Софию связывали и рабочие отношения. Анатолий руководил ансамблем "Червона рута" и был режиссером-постановщиком концертных программ Ротару. Все время супруг певицы был рядом с ней.
Супруг Софии Ротару перенес несколько инсультов. Мужчина потерял способность говорить, впал в кому. Ротару бросила все силы и деньги с концертов на лечение любимого, боролась вместе с ним, молилась за его выздоровление. Но в 2002-м случился третий, последний приступ.
Cофия Ротару тяжело переживала смерть супруга. Некоторое время она не появлялась на публике. Пережить трагедию ее помогла семья. Сейчас рядом с Софией Ротару ее сын, невестка, внук и внучка.
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