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Супруга Софии Ротару не стало 19 лет назад. Смотрим архивные фото пары

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
23 октября, 13:23
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Вместе Анатолий Евдокименко и София Ротару прожили 34 года, из которых 26 лет не разлучались ни на день
Cофия Ротару и Анатолий Евдокименко
Cофия Ротару и Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/rotaru_sofia

Анатолия Евдокименко не стало 23 октября 2002 года. Сколько бы Софии Ротару не приписывали романов, певица верна покойному супругу. Рассказываем историю любви Софии Ротару и Анатолия Евдокименко.

Певица познакомилась с будущим супругом необычно. После победы в одном из конкурсов самодеятельности фотография юной Ротару попала на обложку журнала "Украина". Анатолий влюбился в Ротару, увидев ее фото на обложке журнала.

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То самое фото Софии Ротару на обложке журнала "Украина"
То самое фото Софии Ротару на обложке журнала "Украина" / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Евдокименко пообещал обязательно жениться на певице. Их встреча всё-таки состоялась, но Анатолию прошлось побороться за сердце певицы.

Как признавалась потом в интервью певица, почти два года она водила будущего супруга за нос. Но он был так внимателен, заботлив и настойчив, что Софии Ротару не могла не влюбиться в него.

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Пара поженилась 22 сентября 1968 года.

Свадьба Софии Ротару и Анатолия Евдокименко в 1968 году
Свадьба Софии Ротару и Анатолия Евдокименко в 1968 году / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Свадьба Софии Ротару и Анатолия Евдокименко
Свадьба Софии Ротару и Анатолия Евдокименко / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

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Через два года у супругов родился единственный сын Руслан.

София Ротару с супругом и сыном
София Ротару с супругом и сыном / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Анатолия и Софию связывали и рабочие отношения. Анатолий руководил ансамблем "Червона рута" и был режиссером-постановщиком концертных программ Ротару. Все время супруг певицы был рядом с ней.

София Ротару с супругом Анатолием Евдокименко
София Ротару с супругом Анатолием Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Cофия Ротару и Анатолий Евдокименко
Cофия Ротару и Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/about_rotaru/

Cофия Ротару с супругом и сыном
Cофия Ротару с супругом и сыном / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

София Ротару с супругом
София Ротару с супругом / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Супруг Софии Ротару перенес несколько инсультов. Мужчина потерял способность говорить, впал в кому. Ротару бросила все силы и деньги с концертов на лечение любимого, боролась вместе с ним, молилась за его выздоровление. Но в 2002-м случился третий, последний приступ.

Cофия Ротару тяжело переживала смерть супруга. Некоторое время она не появлялась на публике. Пережить трагедию ее помогла семья. Сейчас рядом с Софией Ротару ее сын, невестка, внук и внучка.

София Ротару с семьей
София Ротару с семьей / Фото: instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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