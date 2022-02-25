София Стужук, недавно назвавшая себя "русской", показала страшные кадры и заявила, что не хочет войны

София Стужук показала эмоциональные кадры и рассказала, что чувствует / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/
Популярная блогер София Стужук, которая недавно попала в скандал, назвав себя русской на отдыхе в Дубае, вспомнила, что она украинка, и поняла, что в ее страну вторглась "дружественная" Россия.
Блогерша-миллионник опубликовала несколько постов, не скрывая своего страха за жизнь детей и близких, а также простых людей. Стужук, как и все мирное население нашей страны, не хочет войны.
Я не верю, что мы живем в такое время.
Я думала, что самые страшные времена, где власти так раскидывались человеческими жизнями, прошли.
А сегодня проснулась от звуков взрывов и звонков близких.
Мы не хотим войны.
Я хочу оставить своим детям Мир.
Последнее, что сейчас нужно делать — паниковать. Но страшно даже мне.
Мы никуда не бежим.
И, господи, меньше всего этого хотим. Как это вообще: убегать с детьми неизвестно куда от обстрелов и взрывов?
Мы хотим Мира. Мы хотим жить спокойно в своей стране.
София Стужук показала эмоциональные кадры со своего окна и рассказала, что чувствовала в первую ночь нападения.
Также Стужук опубликовала скриншоты переписки с агрессивно настроенной русской подписчицей, которая продолжает верить в то, что Украина 8 лет воюет сама с собой.
Напомним, что ранее Джаред Лето обратился к друзьям из Украины из-за нападения РФ: "Мое сердце разрывается".
Тем временем Земфира не стала отменять концерт на фоне войны, потому что "дико профессиональный человек".