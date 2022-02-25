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Земфира не стала отменять концерт на фоне войны, потому что "дико профессиональный человек"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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25 февраля, 10:12
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Певица дала большой сольный концерт в Москве впервые за последние пять лет. Ее не остановило нападение Путина на Украину и протесты
Земфира не стала отменять концерт на фоне войны
Земфира не стала отменять концерт на фоне войны / Фото: instagram.com/zemfiralive

Кому война, а кому мать родна, — подумала Земфира и пошла развлекать публику в день вторжения РФ в независимую Украину. Но из-за угрызений совести певица уже успела оправдать свое решение в Сети.

Пока кому-то стыдно за то, что он родился в стране-агрессоре и выбрал в президенты чекиста, другие продолжают жить в мире "единорогов" и, как "голубь мира", нести свою волшебную "миссию". Но мы не осуждаем, а констатируем факты.

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Сегодня второй день полномасштабных военных действий РФ против Украины. Российские войска попытаются захватить Киев, но в Москве-то спокойненько, поэтому Земфира не стала отменять свой большой концерт, но красиво завуалировала решение слезливым объяснением, мол, миссия артиста и все такое, о чем вскоре написала у себя в Facebook.

"Голубь мира" Земфира не отменила концерт в Москве в связи с войной
"Голубь мира" Земфира не отменила концерт в Москве в связи с войной / Фото: скриншот

Певица спела на сцене Music Media Dome одну из своих известных композиций "Не стреляйте, не молчите". Также народ услышал ее легендарные хиты, в числе которых песни "Искала", "Мы разбиваемся", "Маечки", "Прогулка" и.т.д.

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Интересно, что знаменитость даже не подумала выступить с трогательной или хоть какой-то речью к гостям концерта по поводу войны России против Украины, только отметила, что 24 февраля — тяжелый день. Так считается?

Напомним, что ранее Ксения Собчак сделала заявление о нападении России на Украину.

Также российский блогер Юрий Дудь публично поддержал Украину.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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