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Блогер София Стужук попала в скандал: назвала себя русской на отдыхе в Дубае

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 февраля, 10:47
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Блогерша-миллионник на отдыхе в Дубай назвала себя русской. Инцидент случился 16 февраля, когда вся Украина отмечала новый праздник – День единства
София Стужук назвала себя русской
София Стужук назвала себя русской / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Недавно София Стужук призналась, что долго ненавидела себя из-за внешности, но теперь блогерша нарвалась на хейт со стороны поклонников.

Сейчас Стужук вместе с друзьями и своими детьми отдыхает в Дубае, откуда постоянно делится Inststories и фото со своими фолловерами. На одном из видео Стужук вместе с подругой отправилась на шоппинг.

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Осторожно, русские в Дубае, – подписала видео из торгового центра украинская блогерша.

Такая подпись вызвала большое недоумение и возмущение среди аудитории Стужук. Негатива добавил и тот факт, что такое заявление блогерша сделала в День единства, который теперь отмечается в Украине 16 февраля.

Видимо, чтобы избежать волны этого негатива София решила быстренько удалить скандальную историю из своего Instagram.Но, как известно, интернет помнит все, поэтому удаленное Стужук видео быстро разлетелось по Сети.

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После инцидента София никак не комментировала случившееся. Блогерша продолжает весело отдыхать в ОАЭ и делиться с поклонниками другим контентом.

Ранее София Стужук рассказала, почему не хочет показывать поклонникам своего нового возлюбленного и скрывает детали их романа.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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