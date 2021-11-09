Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма

Ротару могут лишить звания почетной крымчанки / Фото: Коллаж: Сегодня
Волков считает, что слушатели любили Софию Ротару за то, что своим творчеством она "укрепляла дружбу народов", а сейчас певица "проповедует иные ценности".
Сейчас ее любовь к Крыму заканчивается. Она стала антиподом себя самой в прошлом и сейчас, по всей видимости, мыслит уже другими категориями... Я считаю, нужно лишить Ротару звания почетной крымчанки, – цитирует Волкова РИА Новости.
Что сказала Аурика Ротару в интервью?
На днях певица Аурика Ротару упомянула в интервью DOROTYE, что ее сестра не ездит в Крым с 2014 года. Кроме того, София закрыла свою гостиницу Villa Sofia в Ялте. Аурика отметила, что вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.
Сейчас София Михайловна живет под Киевом в собственном доме с сыном и невесткой.
У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке. Внук уже отучился. Он уже здесь. В Крыму их нет, – добавила Аурика Ротару в интервью.
В то же время в России считают, что сестры Ротару не ездят в Крым, потому что за это их могут осудить украинцы. Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.
Она (София Ротару – Ред.) может себе позволить приезд в Крым, но ее начнут на мельчайшие кусочки рвать на Украине. "Мы будем ждать, когда Крым вернется в Украину". Он не вернется туда никогда, при нашей жизни – точно, – сказал Пригожин.
София Ротару получила звание почетной гражданки Крыма в 1997 году. Она также является почетной гражданкой Ялты.
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