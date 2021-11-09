Софію Ротару хочуть позбавити звання почесної громадянки Криму

Ротару можуть позбавити звання почесної кримчанки / Фото: Колаж: Сьогодні
Волков вважає, що слухачі любили Софію Ротару за те, що своєю творчістю вона "зміцнювала дружбу народів", а тепер співачка "проповідує інші цінності".
Нині її любов до Криму закінчується. Вона стала антиподом себе самої в минулому і тепер, очевидно, мислить вже іншими категоріями... Я вважаю, треба позбавити Ротару звання почесної кримчанки, – цитує Волкова РІА "Новини".
Що сказала Ауріка Ротару в інтерв'ю?
Днями співачка Ауріка Ротару згадала в інтерв'ю DOROTYE, що її сестра не їздить до Криму з 2014 року. Крім того, Софія закрила свій готель Villa Sofia в Ялті. Ауріка зазначила, що вся родина Ротару чекає, що Крим повернеться до складу України.
Нині Софія Михайлівна живе під Києвом у власному будинку із сином та невісткою.
У них будинок із сином, невісткою. Онуки вже виросли. Внучка навчається в Америці. Онук вже вивчився. Він уже тут. У Криму їх немає, – додала Ауріка Ротару в інтерв'ю.
Водночас у Росії вважають, що сестри Ротару не їздять до Криму, бо за це їх можуть засудити українці. Таку думку висловив продюсер Йосип Пригожин.
Вона (Софія Ротару. – Ред.) може собі дозволити приїзд до Криму, але її почнуть на найдрібніші шматочки рвати на Україні. "Ми чекатимемо, коли Крим повернеться в Україну". Він не повернеться туди ніколи, за нашого життя – точно, – сказав Пригожин.
Софія Ротару отримала звання почесної громадянки Автономної Республіки Крим в 1997 році. Вона також є почесною громадянкою Ялти.
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