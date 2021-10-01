Солд-аут Måneskin в Киеве: будут ли менять локацию концерта и кто в Украине вызывал такой же ажиотаж

Måneskin / Фото: eurovisionworld.com

Билеты на концерт Måneskin раскупили за первые два часа после старта продажи. Организаторам пришлось открыть продажу дополнительной партии билетов.

Концерт состоится в клубе Stereo Plaza в Киеве. Площадь концертного клуба – 3300 кв. м, вместительность – 6000 человек.

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"Сегодня" связались с агентством MaxArt Event, которое занимается организацией концертов зарубежных артистов в Украине. Мы поинтересовались у представителей компании, планируется ли перенос концерта на другую локацию в связи с огромным количеством желающих послушать Måneskin вживую.

По словам представителей MaxArt Event, пока что смена площадки для проведения концерта не планируется.

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Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Кто вызывал такой же ажиотаж?

Мы также поинтересовались у агентства, кто из артистов собирал аншлаг и полный солд-аут до Måneskin. Оказалось, что похожая ситуация была в прошлом году, когда в Киеве выступал Lindemann в 2020 году. Lindemann — метал-проект фронтмена легендарной группы Rammstein.

Тилль Линдеманн / Фото: Getty Images

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