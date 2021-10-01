Солд-аут Måneskin у Києві: чи будуть міняти локацію концерту і хто в Україні викликав такий самий ажіотаж

Måneskin / Фото: eurovisionworld.com

Квитки на концерт Måneskin розкупили за перші дві години після старту продажу. Організаторам довелося відкрити продаж додаткової партії квитків.

Концерт відбудеться в клубі Stereo Plaza в Києві. Площа концертного клубу – 3300 кв. м, місткість – 6000 людей.

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"Сьогодні" зв'язалися з агентством MaxArt Event, яке займається організацією концертів зарубіжних артистів в Україні. Ми поцікавилися у представників компанії, чи планується перенесення концерту на іншу локацію у зв'язку з величезною кількістю бажаючих послухати Måneskin наживо.

За словами представників MaxArt Event, поки що зміна майданчика для проведення концерту не планується.

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Måneskin / Фото: instagram.com/maneskinofficial

Хто викликав такий самий ажіотаж?

Ми також поцікавилися у агентства, хто з артистів збирав аншлаг і повний солд-аут до Måneskin. Виявилося, що схожа ситуація була минулого року, коли в Києві виступав Lindemann в 2020 році. Lindemann – мета- проєкт фронтмена легендарного гурту Rammstein.

Тілль Ліндеманн / Фото: Getty Images

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Måneskin "кинули" MARUV за кілька хвилин до її виходу на сцену в Москві. Музиканти, звичайно, ті ще бунтарі. Приїхавши до столиці РФ, вони пообіцяли дати інтерв'ю Ксенії Собчак і ще однієї відомої журналістки, але не дотримали обіцянку.

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