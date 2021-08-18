Соседов считает, что Пугачева себя переоценивает: Уже нет артистки с таким именем

Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева потеряла свою аудиторию / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Музыкальный критик Сергей Соседов раньше называл себя одним из самых преданных поклонников Аллы Пугачевой и пел ей дифирамбы. Но в последние годы Соседов чаще критикует свою когда-то любимую певицу. Музыкальному критику не нравится, что сейчас делает Алла Пугачева. Он считает, что певица давно потеряла свою аудиторию.

Когда артист теряет аудиторию — это проблема. Когда он сам себя сбрасывает с Олимпа, не понимая, что время ушло. Пример — Пугачева. Она не понимает, что такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем. Но нет артистки с таким именем. И надо вовремя уходить, – сказал Соседов изданию WomanHit.

Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву / Фото: Скриншот из YouTube

В качестве примера он привел Клавдию Шульженко. Для него она – идеал настоящей певицы.

Клавдия Ивановна Шульженко не позволяла выходить себе не в голосе, или с плохим материалом. Я не помню, чтобы ее голос хрипел или глаза были навыкате. Она всегда появлялась с улыбкой — вокал звучал четко, – сказал Соседов.

Сергей Соседов / Фото: Скриншот из YouTube

К слову, ранее Сергей Соседов уже заявлял, что успех Аллы Пугачевой – это грамотный пиар.

И правда, что такого в ней было? Ничего! Она была такой же певицей, как и все остальные, как София Ротару, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова… Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию и создали очень грамотно, – говорил он в одном из своих интервью.

Стоит отметить, что Алла Пугачева на критику Сергея Соседова не обижается.

Не трогайте Сережу, ему надо как-то зарабатывать. Ну что делать — сначала он зарабатывал на том, что хвалил меня, теперь он зарабатывает на том, что меня… Я всегда говорю: "Еще кто-то так говорит?" – высказалась певица о музыкальном критике.

Как сейчас звучит голос Аллы Пугачевой:

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