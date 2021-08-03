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Соседов оценил доходы Пугачевой: Гарри и Лиза могут прожигать жизнь

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
3 августа, 09:51
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Музыкальный критик Сергей Соседов, рассуждая не тему заработка звезд в период пандемии, не мог не вспомнить Аллу Пугачеву
Сергей Соседов прокомментировал доходы Аллы Пугачевой
Сергей Соседов прокомментировал доходы Аллы Пугачевой / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Сергей Соседов уже успел раскритиковать творчество Аллы Пугачевой, теперь музыкальный критик решил поразмышлять о финансовом состоянии певицы. Соседов осудил артистов, которые жалуются на падения доходов из-за пандемии. Музыкальный критик считает, что многие звезды уже заработали денег на несколько поколений вперед.

В качестве примера Соседов привел Максима Галкина и Аллу Пугачеву.

Прекратить выступать уже многим пора. Они уже заработали не только себе до конца своих дней, но и своим детям, а кое-кто и внукам. Уже и дети их могут не работать — у тех же Пугачёвой и Галкина. Лиза, Гарри — они могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось, – заявил Соседов изданию NEWS.RU

Алла Пугачева и Максим Галкин являются одними из самых высокооплачиваемых артистов России
Алла Пугачева и Максим Галкин являются одними из самых высокооплачиваемых артистов России / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин не относятся к тем артистам, который жалуются на проблемы с финансами. Несколько месяцев назад звездная пара вошла в список самых высокооплачиваемых артистов в России.

Звезды рассказали о семейном бюджете – подробности в сюжете:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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