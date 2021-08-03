Соседов оценил доходы Пугачевой: Гарри и Лиза могут прожигать жизнь

Сергей Соседов уже успел раскритиковать творчество Аллы Пугачевой, теперь музыкальный критик решил поразмышлять о финансовом состоянии певицы. Соседов осудил артистов, которые жалуются на падения доходов из-за пандемии. Музыкальный критик считает, что многие звезды уже заработали денег на несколько поколений вперед.
В качестве примера Соседов привел Максима Галкина и Аллу Пугачеву.
Прекратить выступать уже многим пора. Они уже заработали не только себе до конца своих дней, но и своим детям, а кое-кто и внукам. Уже и дети их могут не работать — у тех же Пугачёвой и Галкина. Лиза, Гарри — они могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось, – заявил Соседов изданию NEWS.RU
К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин не относятся к тем артистам, который жалуются на проблемы с финансами. Несколько месяцев назад звездная пара вошла в список самых высокооплачиваемых артистов в России.
Звезды рассказали о семейном бюджете – подробности в сюжете: